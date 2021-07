Klimatyzator podłogowy - Czemu warto go kupić?

Pierwszą główną zaletą klimatyzatora podłogowego jest możliwość jego przemieszczania. Jest to komfortowe, że możemy go z łatwością transportować w każde miejsce. Głównie korzysta się z tego typu urządzeń w takich miejscach jak działka, dom czy jakieś wynajęte lokale. Jest to bardzo praktyczne urządzenie ze względu na niską wagę oraz wielkość. Nie zajmują dużo miejsca, a ich nowoczesny wygląd sprawia, że będą pasować niemalże do każdego wystroju. Dlaczego lepiej wybrać klimatyzator podłogowy niż stacjonarny? Przede wszystkim ze względu na możliwość łatwego i komfortowego transportu oraz niższą cenę. Wiele modeli urządzeń umożliwia sterowanie za pomocą pilota, co jeszcze bardziej podwyższa poziom komfortu i wygody użytkowania.

Jaki klimatyzator podłogowy wybrać?

Przed zakupem warto zastanowić się nad odpowiednim klimatyzatorem podłogowym, który spełni nasze oczekiwania. Warto wziąć pod uwagę wiele kwestii takich jak moc chłodnicza, wielkość naszego pomieszczenia w którym będziemy używać klimatyzatora, również ma znaczenie. Zakłada się, że na jeden metr kwadratowy powinniśmy przyjąć użytkownie 0,1 kW mocy chłodniczej.

Jakie są dostępne rodzaje klimatyzatorów

Na rynku znajdziemy klimatyzatory stacjonarne, które są głośne podczas pracy urządzenia. Mamy, również możliwość wyboru klimatyzatorów typu split lub monoblokowy. Klimatyzatory split składają się z dwóch części, które możemy umieścić wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Cechują się mniejszą wydajnością ale są mniej hałaśliwe.