Scrum Master w Nokia Wrocław

Firma Nokia to jedna z tych marek, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Światowy lider w zakresie oprogramowania i nowych technologii tworzy usługi komunikacyjne, skupiając się obecnie na rozwoju i testowaniu rozwiązań związanych z dostarczaniem sieci 5G. Obecnie poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko Scrum Master do zespołów zajmujących się rozwojem 5G gNB SW dla komponentów Control Plane i User Plane.

Opis stanowiska i oczekiwań

Od kandydatów na stanowisko Scrum Master w Centrum Nokia Wrocław firma wymaga biegłej znajomości języka angielskiego, doświadczenia na stanowisku, a także doskonałej znajomości frameworków Scrum i Scaled Agile. W zamian za to oferuje szereg korzyści i benefitów, możliwość stałego podnoszenia kompetencji, pracę w nieformalnym otoczeniu, a także atrakcyjny pakiet relokacyjny i o wiele więcej. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Nokia Wrocław w zakładce rekrutacja Scrum Master.