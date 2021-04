Samsung Galaxy S21 - Dlaczego warto go kupić?

Smartfon został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Exynosie 2100, który jest dużo lepszy pod względem NPU, GPU czy CPU w porównaniu do poprzedniej wersji. Dzięki niemu korzystanie z Samsunga Galaxy S21 jest jeszcze bardziej przyjemne, możemy pracować na wielu zaawansowanych aplikacjach czy wymagających grach. Płynność działania telefonu została zmaksymalizowana.

Co warto wiedzieć o Samsungu Galaxy S21?

Samsung Galaxy S21 został wyposażony aż w 8 GB RAM pamięci. Jest to na prawdę dużo, co w połączeniu z najmocniejszym czipem sprawia że telefony są niezwykle wydajne. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną będziemy mieli do wyboru dwie opcję m.in. 128 GB oraz 256 GB. Pojemność baterii wynosi 4000 mAh, w połączeniu z inteligentnym trybem poboru energii sprawi, że telefon wytrzyma cały dzień na jednym ładowaniu. Warto dodać, że telefon podładujemy bardzo szybko bezprzewodowo jak i przewodowo.

Aparat w smartfonie

Na wyposażeniu telefonu będziemy mieli do dyspozycji trzy aparaty z tyłu. Jest to aparat główny o rozdzielczości 12 MP odraz dwa aparaty dodatkowe o rozdzielczości 12 MP i 64MP. Dodano, również funkcję Zoomu aż do 30x, który podczas przybliżania nie pogarsza jakości zdjęcia. W Samsungu Galaxy S21 skupiono się również bardzo na AI w aparacie, aby wyciągnąć ze zdjęcia dużo szczegółów i jeszcze bardziej podnieść jego jakość.