Telewizor 85 cali

Jeśli stoisz przed wyborem nowego sprzętu, jakim jest telewizor, lub wymianą starego, weź pod uwagę nie tylko wzornictwo i jakość obrazu, ale również rozmiar ekranu. Kierowanie się zasadą „im większa przekątna, tym lepiej” nie zawsze popłaca. Podoba Ci się telewizor 85 cali, jednak nie wiesz jaka odległość od telewizora jest bezpieczna i jak dobrać rozmiar jego przekątnej do wielkości pomieszczenia? Podpowiemy Ci jak dokonać poprawnego wyboru!

Jak dopasować telewizor 85 cali do wnętrza?

Przekątna ekranu powinna odpowiadać nie tylko naszym preferencjom, ale także wielkości wnętrza. Duży odbiornik może przytłoczyć niewielkie pomieszczenie, a zbyt mały sprzęt będzie wyglądał nieproporcjonalnie, jeśli postawimy go w przestronnym, otwartym salonie. Jeżeli więc posiadasz przestronny salon, telewizor 85 cali będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Ważne jest też, żeby pamiętać, że im niższy mebel, tym większa przekątna będzie potrzebna, aby oglądając filmy nie trzeba było opuszczać wzroku. Jeżeli chodzi natomiast o odległość od telewizora, to jedna z ogólnych zasad mówiących, z jakiej odległości oglądać TV, zaleca, by minimalny dystans pomiędzy widzem a telewizorem wynosił dwukrotność szerokości ekranu i nie był większy niż jej czterokrotność. Musimy jednak pamiętać, że to tylko szacunkowe dane, a wpływ na odległość sprzętu ma również jego rozdzielczość. Jeżeli chcesz kupić nowy, duży telewizor - przygotowaliśmy dla Ciebie najlepsze oferty na telewizor 85 cali. Zapraszamy!