Subiektywny ranking telefonów Apple

Planujesz zakup jednego z modeli telefonu iPhone? Sprawdź, które z nich warto wziąć po uwagę!

Najnowsze modele telefonu iPhone

Obecnie najnowszym modelem spośród wszystkich telefonów marki Apple jest iPhone 12. Do wyboru mamy zarówno wersję 12, jak i 12 Pro oraz 12 Pro Max. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Czym więc się różnią? iPhone 12 Pro w porównaniu do podstawowej wersji ma więcej RAMu, a także dodatkowy aparat główny. Natomiast wersja 12 Pro Max to telefon z tym samym "środkiem" co iPhone 12 Pro, jednak ze znacznie większym wyświetlaczem.

Nasz ranking telefonów Apple

Czy warto inwestować w najnowsze modele telefonów marki Apple? Jest to naprawdę spora inwestycja finansowa. Jeśli budżet nam na to pozwala, oczywiście warto się na któryś z nich zdecydować i wypróbować samemu. Jeśli jednak chcemy kupić którąś w poprzednich wersji modeli iPhone, warto zajrzeć na stronę Magazynu Ceneo, gdzie dostępny jest pełny ranking telefonów Apple - https://magazyn.ceneo.pl/artykuly/Ranking-najlepszych-iPhone-ow-2018.