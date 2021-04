Usługa Dell ProSupport

Wspomniana usługa to przede wszystkim wsparcie techniczne, a także usługi serwisowe dla klientów indywidualnych oraz firm.

Czym jest Dell ProSupport

Chcesz dowiedzieć się co obejmuje usługa o nazwie Dell ProSupport? Usługa ta dzieli się na: wsparcie techniczne ProSupport dla rozwiązań klienckich, wsparcie techniczne ProSupport dla rozwiązań PowerEdge, a także wsparcie techniczne ProSupport dla rozwiązań Enterprise oraz wsparcie techniczne ProSupport Plus. Każda z kategorii skierowana jest ku innym klientom. Wszystkie jednak mają na celu pomoc w wyborze idealnie dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązań. Polega na weryfikacji danych technicznych oraz cen.

Kiedy i dlaczego warto z niej skorzystać?

Z tytułowej usługi Dell ProSupport warto skorzystać jeśli myślimy nad zakupem rozwiązań od właśnie tej marki. Warto pamiętać o tym, iż jakość obsługi, a przede wszystkim proces zakupu i ewentualnej reklamacji, w przypadku gdy wybrany sprzęt, czy też poszczególny komponent nie zadziała. Marka Dell oferuje właśnie tego rodzaju kompleksowe wsparcie w ramach Dell ProSupport.