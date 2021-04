PlayStation 5 - Nowy design konsoli

Przede wszystkim na początku możemy zauważyć, że Sony znacznie zmieniło wygląd nowej odsłony PlayStation 5. Urządzenie jest w białej kolorystyce z czarnymi elementami dopełniającymi. Na prawdę dobrze i nowocześnie to wygląda. Podczas pracy konsoli dodatkowo świeci niebieski pasek LED. Kontrolery bezprzewodowe DualSense, również zostały zaprojektowane w nowoczesnej nowej odsłonie niż w poprzednich wersjach konsoli. Innowacje jakie zostały wprowadzone w kontrolerach to efekty dotykowe jakich możemy doświadczyć podczas danej sytuacji w grze oraz adaptacyjne efekty "Trigger", które polegają na oporze podczas wciskania spustów w zależności, co robimy w grze.

Nowe funkcjonalności PlayStation 5

Konsola PlayStation 5 została wzbogacona o ultraszybki dysk SSD, który znacząco redukuje czas ładowania się gry. Technologia HDR w telewizorach wprowadza w gry żywe i intensywne kolory. Obsługa wyświetlacza w 4k na poziomie 120 klatek na sekundę umożliwia płynną rozgrywkę. Technologia śledzenia promieni odzwierciedla w grach jeszcze bardziej realistyczny świat w szczegółach w postaci cieni czy odbicia światła. Warto, również wspomnieć że PS5 obsługują obraz w 8K przy rozdzielczości 4320p.

Parametry techniczne PS5

PlayStation 5 zostało wyposażone w:

- procesor AMD Ryzen Zen 2,

- Pamięć RAM 16 GB,

- Układ graficzny AMD RDNA 2.0,

- Napęd optyczny BluRay,

- Ray Tracing,

- Złącza HDMI, USB, RJ-45.