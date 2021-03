iPhone 12 - Wejdź na nowy poziom rozrywki i nie tylko

Czym wyróżnia się iPhone 12 spośród innych smartfonów?

Jeśli jesteś wymagającym użytkownikiem smartfonów to na pewno nie przejdziesz obojętnie obok iPhone 12. Jest to smartfon, który dostarczy Ci niesamowitych możliwości. Telefon wyróżnia się wieloma udoskonaleniami w porównaniu do wcześniejszych odsłon iPhone. Został wyposażony w nowy czip, wyświetlacz, aparat i wiele wiele więcej.