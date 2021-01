Marka Keyence to wiodący i rozpoznawalny na rynku dostawca czujników najlepszej jakości, systemów pomiarowych a także markerów laserowych i systemów wizyjnych do różnorodnych maszyn. Wysoki poziom dostarczanych produktów daje marce pozycję lidera w branży automatyki przemysłowej. Stały rozwój oraz stawianie na innowacyjność pozwala na sprostanie potrzebom każdego klienta.

Światowa klasa produktów

Keyence to najbardziej znany japoński producent, którego początki sięgają 1974 roku. Międzynarodowe przedsiębiorstwo jakim jest ta firma zatrudnia ponad 3000świetnie wyszkolonych pracowników, którzy w 16 organizacjach na całym świecie dbają o świetną obsługę klientów, wspierając przedsiębiorstwa nowoczesnymi sterownikami i automatyką na najwyższym poziomie.

Industria - polski dystrybutor Keyence

Aby skorzystać z ogromu możliwości oferowanych przez firmę Keyence warto przyjrzeć się jej sterownikom i urządzeniom, które w Polsce można uzyskać dzięki Industria Polska. To polski dystrybutor produktów Keyence. Co roku poszerzana oferta pozwala na stały dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Klientom zdecydowanie przypadnie do gustu możliwość wyboru kompleksowych rozwiązań z zakresu elektroniki i automatyki przemysłowej, a także systemów sterowania maszyn. Dzięki oddaniu klientom - dzięki współpracy z Keyence możliwe jest łączenie świetnych najnowocześniejszych technologii z obsługą techniczną. Wszystkie informacje o komponentach tego japońskiego producenta warto poznać w siedzibie Industria Polska w Krakowie.