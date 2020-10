PlayStation to wieloletni lider wśród konsol

Firma Sony od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród graczy korzystających z konsol na całym świecie. To właśnie to japońskie przedsiębiorstwo słynie ze słynnej serii konsol sygnowanej nazwą PlayStation. Po kilku latach oczekiwania od momentu wydania PS4 nadszedł czas na kolejny krok w historii przedsiębiorstwa. PlayStation 5 Digital Edition to nowa generacja konsol, która ma zapewnić użytkownikom jakość, wydajność i satysfakcje z rozgrywki.

PlayStation 5 Digital Edition wyższy poziom emocji gamingowych

Urządzenie składa się z wbudowanego dysku SSD, dzięki czemu możemy mówić o szybszym ładowaniu gier. Ponadto konsola świetnie się uzupełnia wraz z technologią 4K dostępną w telewizorach. Dzięki czemu możemy mówić o wysokiej jakości obrazu podczas grania. PlayStation 5 Digital Edition to także nowy design. Elementy czerni znane dotychczas z poprzedniej wersji zostały zastąpione futurystycznym motywem, w której biel przeplata się z czernią. To co warto podkreślić, to fakt, że PlayStation 5 Digital Edition w porównaniu ze standardową wersją nie posiada napędu, co może być odczuwalną zmianą na plus. Oficjalna premiera już 19 listopada bieżącego roku.