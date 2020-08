Konfigurator serwerów Dell, czyli przydatne narzędzie dla firm

Jeśli planujesz wymianę infrastruktury w swojej firmie, koniecznie oszacuj konkretne potrzeby i koszty.

Czym są serwery i dlaczego są tak ważne?

Serwery to, mówiąc krótko, systemy oprogramowania, które biorą udział w przechowywaniu i udostępnianiu przeróżnych zasobów. Mogą to być zarówno pliki, jak i bazy danych, czy łącza internetowe, a nawet urządzenia peryferyjne (drukarki oraz skanery). Mimo, iż rolę serwera może pełnić zwykły komputer, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje specjalne oprogramowanie serwerowe, zalecany jest zakup profesjonalnego urządzenia, które jest do tego przeznaczone.

Jak działa konfigurator serwerów Dell?

Konfigurator serwerów Dell to narzędzie, które pomoże Ci dopasować i wycenić serwery konkretnie pod indywidualne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa. Jest to całkowicie bezpłatne i proste w użyciu narzędzie. Uzyskasz dzięki niemu szczegółową wycenę, dobranego do potrzeb Twojej firmy serwera. Odnajdziesz model urządzenia, który będzie spełniał wszystkie wymagania, a także porównasz ceny konkretnych rozwiązań. Dzięki temu, w łatwy i szybki sposób podejmiesz decyzję odnośnie wyboru danego urządzenia.